شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى الأضحية.. إزاى تتأكد إنها سليمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى، يحرص الكثيرون على شراء الأضحية، لكن لضمان إنها صحية وسليمة، لابد من اتباع عدد من الإرشادات الهامة قبل الشراء، وتوضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، أهم تلك الخطوات الواجب اتباعها.

1- الفحص الظاهري- لابد من أن تكون الأضحية مطابقة للشروط الشرعية من حيث السن وخالية من العيوب زي: العرج، العمى، المرض، أو الهزال الشديد.- راقب حركة الحيوان، إذا كان كسول أو قليل الحركة، فقد يكون مريض.- الحيوان السليم لديه شهية للأكل، فإذا لم يقبل على الطعام، فهى علامة خطر.- تأكد من خلو الفم والأنف واللسان من أي التهابات أو إفرازات.- تنفس الحيوان لابد أن يكون طبيعي من غير صوت أو نهجان.- الصوف لازم يكون ناعم ونظيف، مش باهت أو خشن.- رأس الحيوان تكون مرفوعة، وعينيه لامعة وخالية من أي احمرار أو اصفرار.- رجل الحيوان لابد أن تكون قوية ومستقيمة، غير مرتخية أو تترنح. 2- الفحص اليدوى- حاول أن تتحسس أماكن مثل: الرقبة، الظهر، الذيل، ومقدمة الصدر، إذا كانت مليئة باللحم وخالية من أي جروح أو تورمات أو دمامل، فهى علامات ومؤشرات جيدة. 3- نصائح مهمة وقت الشراء- اطلب من التاجر ترك الحيوان على الأرض، لأن رفعه من الأمام من الممكن أن يخدعك ويبينه بصحة جيدة على عكس الواقع.- بعض التجار يضربون الحيوان المريض ليظهر أنه نشيط، لكن هو في الحقيقة بيهرب من الألم.- من وسائل الغش الشائعة: تبديل الذبيحة بعد الشراء بذبيحة أقل سعرًا أو مريضة وقت التحميل أو الانشغال بدفع الثمن.- اضغط بيديك على جانبي البطن، إذا وجدت الكرش ممتلئ بشكل مبالغ فيه، ممكن يكون غش بالملح لزيادة الوزن.