شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام من معهد التغذية: لا تشترِ هذه اللحوم فى عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة والسكان تحذيرات مهمة بشأن شراء اللحوم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ووجه المعهد القومى للتغذية المواطنين بعدم شراء اللحوم إذا كان ملمسها لزج وطرى وغير متماسك وعلل ذلك كون اللحوم تكون فاسدة.

وكان المعهد القومى للتغذية كشف عن فوائد ممارسة الرياضة خلال ساعات الصوم، مؤكدًا أنه يسهم فى تحسن وظائف القلب والرئتين وتقوى العضلات والعظام.

وأضاف المعهد القومى للتغذية، أن الرياضة تساهم فى تعزيز الصحة النفسية وتساعد الرياضة على تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتحسين المزاج والشعور بالسعادة وتحسين النوم على أن يكون بشكل أفضل.

وتابع المعهد القومى للتغذية، أن التمر مصدر سريع لاستعادة الطاقة والنشاط ويحفز التمر حركة الأمعاء فيقلل الإمساك ويساعد التمر على العودة سريعا للتركيز الذهنى والقدرة على التعلم.