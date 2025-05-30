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تحذير هام من معهد التغذية: لا تشترِ هذه اللحوم فى عيد الأضحى المبارك

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تحذير هام من معهد التغذية: لا تشترِ هذه اللحوم فى عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - كتب: وليد عبد السلام

الجمعة، 30 مايو 2025 02:00 ص

أصدر المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة والسكان تحذيرات مهمة بشأن شراء اللحوم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ووجه المعهد القومى للتغذية المواطنين بعدم شراء اللحوم إذا كان ملمسها لزج وطرى وغير متماسك وعلل ذلك كون اللحوم تكون فاسدة.

وكان المعهد القومى للتغذية كشف عن فوائد ممارسة خلال ساعات الصوم، مؤكدًا أنه يسهم فى تحسن وظائف القلب والرئتين وتقوى العضلات والعظام.

وأضاف المعهد القومى للتغذية، أن الرياضة تساهم فى تعزيز الصحة النفسية وتساعد الرياضة على تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتحسين المزاج والشعور بالسعادة وتحسين النوم على أن يكون بشكل أفضل.

وتابع المعهد القومى للتغذية، أن التمر مصدر سريع لاستعادة الطاقة والنشاط ويحفز التمر حركة الأمعاء فيقلل الإمساك ويساعد التمر على العودة سريعا للتركيز الذهنى والقدرة على التعلم. 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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