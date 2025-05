شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الآثار جامعة عين شمس تستعد لعقد مؤتمر دولى حول المدن التراثية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كلية الآثار بجامعة عين شمس عن انطلاق الاستعدادات لعقد مؤتمرها الدولي الخامس تحت عنوان: "المدن التراثية: رؤية جديدة بين الأصالة والابتكار" (Heritage Cities: A New Vision between Authenticity and Innovation)، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2025.

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



تدعو الكلية الباحثين للمشاركة بأبحاثهم العلمية، حيث يمكن إرسال ملخصات الأبحاث والسيرة الذاتية من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/gPgjyUBZvxpM7VKz5

كما أعلنت عن تقديم عدد (5) منح بحثية ممولة للباحثين المصريين من طلاب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة المعاونة، ويمكن التقديم على المنح عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/RBLEF1veAPumSXvA7

وللاطلاع على تفاصيل المؤتمر من حيث الأهداف والمحاور، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://shorturl.at/XKMD8