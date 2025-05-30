شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد قطارات عيد الأضحى 2025 الإضافية على خطوط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، عدد من القطارات الإضافية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بإجمالى 2.365.605 مقعد، خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم 16 / 6 / 2025، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

بيانها كالآتى:

أولًا: تشغيل قطارات مخصصة للجمهور العادى:

- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20 ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتى 16 / 6 /2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 16:50 ويصل محطة القاهرة الساعة 04:50 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1947( ثانية مكيفة ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتى 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1942( فرنساوى مطور ) القاهرة / الأقصر يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:30 ويصل محطة الأقصر الساعة 08:55 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1943( فرنساوى مطور) الأقصر / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتى 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة الأقصر الساعة 23:10 ويصل محطة القاهرة الساعة 09:15 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من ليلة 1 / 2 يونيه 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1939( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتى 16 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1936 ( VIP ) الإسكندرية / أسوان يوم 3 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 14:10 ويصل محطة أسوان الساعة 05:15 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 03:35 ويصل الاسكندرية الساعة 06:10 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1937 ( VIP ) أسوان / الإسكندرية يوم 12 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل الإسكندرية الساعة 13:35 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 13 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 16:30 ويصل القاهرة الساعة 18:55 طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعى وأهالى النوبة ونادى الجعافرة:

- تشغيل قطار 2252 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعى يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:55 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2253 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعى يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2254 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعى يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2255 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعى يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2244 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 14/6/2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2246 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان 08:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يعمل يوم 14 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2248 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان 10:30 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الاسكندرية الساعة 08:20 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية الساعة 14:05 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2250 ( ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالاسكندرية يعمل يوم 4 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان 07:45 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 2251 ( ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان / الإسكندرية مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالاسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:15 ويصل الإسكندرية الساعة 07:05 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 طبقًا للجدول المرفق.