شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفوت الليلة.. "وجه مبتسم" يزين سماء الحج فى ظاهرة فلكية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مصر والوطن العربى الليلة مع الساعات الأولى من اليوم الجمعة، ظاهرة فلكية مميزة تتشكل فيها "ابتسامة سماوية نتيجة اقتران هلال القمر مع النجمين الساطعين كاستور وبولوكس وهما ألمع نجوم كوكبة التوأمين ويمكن مشاهدة هذا التشكيل البديع فى الأفق الغربى بعد نحو 45 دقيقة من غروب الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يمثل هلال القمر “الفم” المنحنى نحو الأعلى بينما يشكل النجمان "العينين" مما يخلق مشهدًا يشبه ابتسامة مائلة فى السماء، هذه الظاهرة ليست نادرة تمامًا لكنها تحدث فقط فى ظروف معينة من التوافق الزاوى بين القمر والنجوم أو الكواكب ما يمنحها طابعًا بصريًا مميزًا يمكن تمييزه بسهولة بالعين المجردة.

سيلاحظ أن هذا التكوين غير متوازن أو مائل لأن العناصر الثلاثة - الهلال والنجمين - لاتتوزع بترتيب مثالي. فالهلال يظهر مائلًا قليلًا نتيجة موقعه فى مداره فى هذا التوقيت من الشهر القمرى فى حين يظهر النجمان على ارتفاعين مختلفين نسبيًا وهذا يمنح "الابتسامة" مظهرًا مائلًا يشبه ابتسامة لطيفة على وجه بشري.

يمكن لعشاق السماء والمهتمين بالفلك الاستمتاع بهذا الحدث حتى من داخل المدن حيث يتمتع الهلال والنجمين بسطوع عالٍ يجعلهم مرئيين رغم التلوث الضوئى ومع ذلك قد تؤثر أضواء الشوارع والمبانى المرتفعة على وضوح المشهد خصوصًا إذا كان الأفق الغربى محجوبًا.

لذا ينصح باختيار موقع مرتفع أو مكشوف مثل سطح مبنى أو شرفة تطل على الغرب لضمان رؤية أفضل ولا تتطلب هذه الظاهرة استخدام تلسكوبات أو معدات خاصة إذ يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

تمثل هذه الظاهرة التى ستكون مرئية فى العديد من دول النصف الشمالى من الكرة الأرضية فرصة رائعة لتأمل الجمال الكونى والتقاط صور تجمع بين القمر والنجوم فى تناغم بصرى ساحر.