شكرا لقرائتكم خبر عن 838 سيارة إسعاف تعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة ضمن خطة تأمين عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الإسعاف تفاصيل خطة التأمين الإسعافية لاحتفالات عيد الأضحى بكافة محافظات الجمهورية، وتفعيل عمل غرفة قيادة الأزمات والكوارث الخاصة بمتابعة وتنسيق سير تأمين الاحتفالات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية والأمان للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز استعدادات هيئة الإسعاف لاحتفالات عيد الأضحى:

- تخصيص 675 مركبة إسعافية لتأمين الساحات والمساجد الكبرى لتأمين المصلين أثناء إقامة صلاة العيد، وفي أعقاب انتهاء شعائر صلاة العيد، تعيد المركبات الإسعافية انتشارها وفق خطة مسبقة بمحيط الحدائق والمتنزهات وأماكن التجمعات.

- تأمين كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالجمهورية عبر نشر 838 مركبة إسعافية مجهزة للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة، مع تكثيف التغطية الإسعافية بالمدن الساحلية.

- تأمين الخطوط الثلاثة لمترو القاهرة الكبرى عبر 15 نقطة إسعاف ثابتة مع تكثيف الانتشار بالمحطات التبادلية.

- الدفع بـ 10 لانشات إسعاف نهري لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الأقصر، وأسوان.

- ربط نقاط الإسعاف بمحطات المترو والإسعاف النهري بتأمين بري عبر الدفع بمركبات إسعاف لإخلاء أي حالات طبية طارئة إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة.

ويُذكر أن خطة وزارة الصحة والسكان تتضمن توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز مستشفيات الإحالة لتقديم الخدمات الطبية عالية الدقة لحالات الحوادث، والحالات المرضية التي تحتاج الخدمة داخل مستشفيات متخصصة، بالإضافة إلى توفير عدد كاف من الأسرة بالأقسام الداخلية، مضيفاً أنه سيتم التوجيه بالتنسيق الكامل مع مراكز السموم في المستشفيات الجامعية بجميع المحافظات لاستقبال حالات التسمم والتعامل معها.