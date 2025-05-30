شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت مؤسسة "مصر الخير"، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية كبرى للإعلان عن جائزة ريادة العطاء الخيري التنموي المستدام لعام 2025، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالات العمل الأهلي والتنمية المستدامة.

وحضر الفعالية كل من:

الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي.

المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير.

كما شهدت الفعالية مشاركة عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس امناء التحالف الوطنى وممثلى المجتمع المدنى، منهم:

الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الدكتورة زينة توكل، المدير التنفيذى لمؤسسة مجدى يعقوب للقلب.

الدكتورة مروة الوكيل، رئيسة قطاع البحث الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية.

الدكتور نيازى سلام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنك الطعام المصري.

الأستاذ حاتم متولى، نائب رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

وتهدف الجائزة إلى بناء قدرات المنظمات الأهلية فى مصر، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة 2030، من خلال تمكين الكوادر المحلية داخل هذه المنظمات، وتحفيزها على تبنى نظم الإدارة الحديثة ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الوعى بمفاهيم واستراتيجيات العمل التنموى فى إطار رؤية مصر 2030.

وقد اختارت مؤسسة "مصر الخير" الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، محورًا للجائزة هذا العام، إيمانًا بأهمية المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحى كحق أساسى من حقوق الإنسان، ولضمان الصحة والرفاهية للمجتمع.

وأكد الدكتور محمد رفاعى أن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على التجارب والمبادرات التنموية المتميزة، وتحفيز الجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية على تكرار هذه التجارب وتوسيع نطاقها، بما يسهم فى مواجهة التحديات المجتمعية المختلفة.

كما أشار إلى أن الجائزة ستتضمن ورشة تدريبية للجمعيات والمبادرات المشاركة، لنشر مفاهيم التنمية المستدامة وتعزيز قدراتهم فى هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد ورقة سياسات ترصد دور منظمات المجتمع المدنى فى تحقيق أهداف الجائزة وتقييم أثرها فى دعم أهداف التنمية المستدامة 2030.



احتفالية الإعلان عن جائزة ريادة العطاء الخيري التنموي المستدام (1)



احتفالية الإعلان عن جائزة ريادة العطاء الخيري التنموي المستدام (2)