شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك: طباعة تاريخ الصلاحية "إلزامي" ولا تهاون بصحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن طباعة تاريخ الصلاحية "إلزامي" وعلى المستهلك الوعي بذلك.

أضاف السجيني، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أنه لا تهاون بأي أزمات تخص الصلاحية وصحة المواطن، ويجرى إحالة الملفات مباشرة للنيابة العامة.

وتابع: "هناك تنسيق مستمر مع إدارات المحافظات لشن حملات رقابة على الأسواق في الأقاليم، حيث يتم تقسيم المحافظات لمراكز وأحياء وقرى لتوسيع مظلة حملات التفتيش".

