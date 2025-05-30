شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية تؤكد مجددًا الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالخميس، 29 مايو 2025 11:01 م
عاودت رئاسة الجمهورية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة.
وأكدت رئاسة الجمهورية- فى بيان قبل قليل- أن الحكم القضائى الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة. مضيفةً: "كما يتسق الحكم القضائى مع ما أكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا مؤخراً يوم 7 مايو".
وشددت رئاسة الجمهورية علي أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.
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