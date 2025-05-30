شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الجمهورية تؤكد مجددًا الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

عاودت رئاسة الجمهورية التأكيد على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، وعدم المساس بهذه المكانة.

وأكدت رئاسة الجمهورية- فى بيان قبل قليل- أن الحكم القضائى الصادر مؤخرًا يرسخ هذه المكانة. مضيفةً: "كما يتسق الحكم القضائى مع ما أكده السيد رئيس الجمهورية خلال زيارة سيادته لأثينا مؤخراً يوم 7 مايو".

وشددت رئاسة الجمهورية علي أهمية الحفاظ علي العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وعدم المساس بها.