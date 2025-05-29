شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض جهود توطين صناعة الحرير فى مصر، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الموقف التنفيذى لمبادرة انتاج الحرير الطبيعى، حتى مايو 2025، موضحًا أن عدد المعامل المجهزة يصل الى 32 معملًا، كما تصل المساحة المنزرعة إلى حوالى 344 فدانًا و14 صوبة زراعية، ويتم تنفيذ 25 مشروعًا فى هذا الإطار.

كما تطرق المحافظ إلى الإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى إطار هذه المبادرة، ومن ذلك تنفيذ دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكذا التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنفيذ برامج تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت، وعرض نماذج من المشروعات القائمة بالمحافظة لإنتاج الحرير الطبيعى، مؤكدا تضافر الجهود بين الوادى الجديد ومختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لانجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها فى دعم جهود التنمية.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك خطة تستهدف توطين صناعة الحرير الطبيعى فى مصر من خلال إقامة مراكز إنتاج الحرير بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية.

وأشار المستشار محمد الحمصانى إلى أن الاجتماع تطرق إلى أنه تم إعداد مقترح الخطة التنفيذية لتوطين صناعة الحرير فى مصر من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عددٍ من الوزارات المعنية، وهي: الزراعة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلو المحافظات المستهدفة والجهات البحثية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية توطين صناعة الحرير فى مصر من خلال منهجية تطوير التكتلات التى تعتمد على مجموعة من المحاور أبرزها: تطوير أساليب زراعة أشجار التوت، وتطوير أساليب تربية دودة الحرير وطرق حل الحرير ودعم التسويق لمختلف المنتجات، فضلًا عن دعم بيئة العمل داخل تكتلات إنتاج الحرير.

كما تم استعراض دراسات الجدوى الفنية والمالية لإنشاء مراكز انتاج الحرير الطبيعى بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص المصري.

وأوضح "الحمصاني" أنه تم تخصيص مساحة 220 فدانًا من الغابات الشجرية الواقعة ضمن نطاق محافظة قنا، لتنفيذ نموذج تجريبى بالمحافظة، وتم توفير الدعم المحلى وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة لتنفيذ النموذج على مساحة 77 فدانًا، بالإضافة إلى التعاون الفنى مع مؤسسة نداء لتنفيذ مشروع إنتاجى تنموى ضمن نطاق الغابة الشجرية لتوفير 8108 فرص عمل.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مراحل ومميزات صناعة الحرير حيث أن الحرير الطبيعى الناتج عن دودة القز يُصنف من أفضل أنواع الحرير الطبيعى، موضحًا أن إنتاج الحرير الطبيعى يمثل نحو 65% من إجمالى الإنتاج العالمى للحرير المخصص للأغراض التجارية.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزيرى الزراعة والتنمية المحلية بتقديم تصور واضح لاحتياجات الدولة من الحرير، لضمان توفير ما تحتاجه صناعة السجاد، على أن تقوم الدولة بتقديم الدعم المطلوب.