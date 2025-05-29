شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وإسرائيل تدرسان مقترح ويتكوف ومن المتوقع الرد عليه خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلى تدرسان مقترح المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومن المتوقع الرد عليه خلال 24 ساعة.

وكشفت وثيقة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف حرب غزة أن مصر وقطر وأمريكا ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما، ولأي تمديد محتمل لوقف إطلاق النار، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما تضمنت الوثيقة "تسليم الأسرى سيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية وسيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر".

أكدت الوثيقة: "ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا، وأن مبعوث ترامب الخاص سيستكمل تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات".

وبحسب الوثيقة: "حماس ستقدم فى اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين، وفى اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار".

وأضافت: "توثق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق، وإرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار".

وأكدت: "إطلاق حماس سراح 10 محتجزين أحياء وجثامين 18 فى اليومين الأول والسابع".