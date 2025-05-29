شكرا لقرائتكم خبر عن ربوت المرور بالعاصمة الإدارية مزود بتقنيات حديثة لرصد السرعات الجنونية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور تجربة ميدانية لجهاز الرادار الروبوت الجديد لرصد المخالفات المرورية للمخالفين اثناء سيرهم على الطرق ضمن أساليب تطوير ومراقبة المحاور وتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث التى تظهر أعلى الطرق السريعة والرابطة بين المدن والمحافظات.

قامت إدارة المرور بتجربة ربوت المرور بأحياء العاصمة الإدارية لضبط الانضباط المرورى على أن يتم تعميم الفكرة بباقى محاور العاصمة والمدن الحديثة ويتميز روبوت المرور لتنظيم الحركة ورصد المخالفات، ويعمل بتقنيات رؤية حاسوبية لتحليل الحركة في الشارع ومزود بأنظمة صوتية للتوجيه والتنبيه ويتم ربطه بشكل مباشر بغرف التحكم المركزية في العاصمة.

ويعمل ربوت المرور الجديد بنفس تقنية الرادار الثابتة بالطرق التى تعمل باستمرار للكشف عن المخالفات وللكشف عن المركبات التي تتجاوز السرعة المحددة وتسجيل صورة للمركبة ورقم لوحة التسجيل وضمن مميزاته أنه متحرك يتيح رصد المخالفات وتغيير أماكن المراقبة على المحاور لرصد المخالفين لقواعد السير على الطرق.

كما يقوم ربوت المرور بتحرير مخالفات المرور بناءً على الصور التي تم التقاطها بواسطته وتتضمن المخالفات غرامات مالية وفقًا لقانون للمرور المطبق على المخالفين اثناء سيرهم بالطرق حيث أن الجهاز مزود بتقنيات حديثة لرصد السرعة الجنونية والتحدث فى الهاتف المحمول، وعدم الالتزام بمسافة الأمان، وعدم ربط الحزام و التخطي الخاطئ، التوقف في أماكن غير مخصصة، والسير عكس الاتجاه بهدف الحد منها.

وسيتم اعتماد الروبوت كأحدث أدوات تنظيم المرور خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث يعمل إلى جانب ضباط المرور في تنظيم حركة السير و‏تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تطوير منظومة المرور باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل أجهزة الرادار والطائرات المسيرة.