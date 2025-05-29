شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تُكرم مصريين اثنين من حفظة السلام بعد وفاتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى مقر الأمم المتحدة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة اليوم الخميس 29 مايو 2025.

فى عام 1948، اتُخذ القرار التاريخى بنشر مراقبين عسكريين فى الشرق الأوسط لتنفيذ اتفاقات الهدنة الإسرائيلية – العربية، فيما أصبح هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "يونتسو".

ومنذ ذلك الحين، خدم أكثر من مليونين من حفظة السلام فى 71 عملية حول العالم. واليوم، يخدم نحو 68,000 من النساء والرجال كأفراد عسكريين وشرطيين ومدنيين فى 11 منطقة نزاع فى أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتساهم حاليا 119 دولة بأفراد نظاميين.

وتحتل مصر المرتبة 13 كأكبر مساهم بأفراد نظاميين فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وهى حاليا تنشر أكثر من 1200 من أفراد الجيش والشرطة فى عمليات الأمم المتحدة فى أبيى وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصحراء الغربية.

وخلال مراسم إحياء اليوم الدولى لحفظة السلام فى مقر الأمم المتحدة، سيقوم الأمين العام أنطونيو جوتيريش بوضع إكليل من الزهور تكريما لأكثر من 4,400 من حفظة السلام الذين فقدوا أرواحهم منذ 1948. كما سيرأس مراسم فى غرفة مجلس الأمناء، سيتم خلالها منح ميداليات داغ همرشولد بعد الوفاة لـ57 من حفظة السلام من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، والذين جادوا بأرواحهم أثناء خدمتهم تحت علم الأمم المتحدة العام الماضي.

ومن بين حفظة السلام الذين سيتم تكريمهم بمنحهم ميدالية داغ همرشولد بعد الوفاة، اثنان من حفظة السلام من مصر: ضابط صف عبد القوى محمد عبد القوى سرور، الذى خدم مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى جمهورية الكونغو (مونوسكو)؛ والسيد معتز إبراهيم عبد السلام عبد الحميد، الذى خدم بصفة مدنية ضمن صفوف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار فى جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا).

كما يقدم الأمين العام جائزة داعية العام للمساواة بين الجنسين فى صفوف العسكريين، إلى قائدة السرب شارون موينسوت سيم من غانا وجائزة شرطية الأمم المتحدة للعام إلى الضابطة زينب جبلا من سيراليون. وخدمت كلتاهما مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة لأبيى (يونيسفا).

وموضوع اليوم الدولى لحفظة السلام لهذا العام هو "مستقبل حفظ السلام". وهو يؤكد أن ميثاق المستقبل الذى تم اعتماده العام الماضى فى الأمم المتحدة، يتضمن التزاما بتكييف عمليات حفظ السلام مع عالمنا المتغير، كما ورد فى تعهدات الدول الأعضاء الحاضرة بسد الفجوات فى القدرات والعمل على مساعدة قوات حفظ السلام على التكيف مع التحديات الناشئة والمتغيرات الجديدة على أرض الواقع، وذلك فى الاجتماع الوزارى لحفظ السلام فى برلين.

وفى رسالته بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، قال الأمين العام: "يواجه حفظة السلام اليوم أوضاعاً تزداد شدةً فى عالم يزداد تعقيداً... فالعالم يحتاج اليوم أكثر من أى وقت مضى إلى الأمم المتحدة - والأمم المتحدة تحتاج إلى أن يكون عملها فى حفظ السلام كاملَ العُدّة للتعامل مع حقائق اليوم ومواجهة تحديات الغد."



وأضاف الأمين العام: " نحن اليوم نقف تكريما لهم على خدمتهم. فصمودهم وتفانيهم وشجاعتهم مصدر إلهام لنا. ونحن نقف إجلالا لذكرى هؤلاء الشجعان جميعا، نساءً ورجالا، ممن جادوا بأرواحهم فى سبيل السلام. ونحن لن ننساهم أبدًا – وسنحرص على مواصلة عملهم."



وقال جان-بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات السلام، "إن أفرادنا هم أهم ما لدينا من قدرات. والتضحيات التى قدمها حفظة السلام تستدعى أكثر من مجرد تذكرهم، فهى تستدعى العمل. لقد دأبت عمليات حفظ السلام على مدار تاريخها على التكيف مع السياقات دائمة التغير لتحقيق النتائج. إن مستقبل حفظ السلام مرهون بقدرتنا على الالتزام بمواصلة التكيف والاستثمار – لكى نتمكن من مواصلة من إعطاء الأمل وتقديم الحماية حيث تمس الحاجة إليهما."



وأقرت الجمعية العامة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة فى عام 2002، تقديرا لجميع الرجال والنساء الذين يخدمون فى بعثات حفظ السلام، وتكريما لذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم فى سبيل السلام.