شكرا لقرائتكم خبر عن قبل يوم عرفات.. جولة الخليج 365 بجبل الرحمة تكشف الاستعدادات الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

قبل أيام قليلة من وقوف الحجيج على صعيد عرفات أجرت جريدة الخليج 365 جولة ميدانية خاصة فى محيط جبل الرحمة الذى يُعد أحد أبرز المعالم الدينية فى موسم الحج ويقع فى قلب المشعر الذى تتوافد إليه قلوب الملايين كل عام طلبًا للغفران والرحمة فى يوم يعد من أعظم أيام العام.

مع إشراقة الشمس كانت الأجواء فى محيط الجبل هادئة ومفعمة بالرهبة والترقب فالموقع يشهد هذه الأيام استعدادات مكثفة من جانب السلطات السعودية التى تواصل جهودها لتأمين المنطقة وتنظيم مسارات الحركة استعدادًا ليوم عرفة حيث يصعد الحجاج إلى هذا المكان التاريخى لإحياء الركن الأعظم من مناسك الحج.

تم تمهيد الساحات المحيطة بالجبل بشكل يسمح بانسياب حركة الزوار وتم تركيب مظلات جديدة لتوفير الظل فضلًا عن تعزيز نقاط توزيع المياه الباردة وتركيب مراوح رذاذ للتخفيف من حرارة الجو كما تم نشر فرق النظافة والتطهير بشكل دائم لضمان بيئة صحية وآمنة للحجيج.

فى محيط جبل الرحمة تنتشر الفرق الأمنية والإرشادية التى تم تدريبها للتعامل مع الحشود وتقديم المساعدة لأى حاج كما تم تزويد المنطقة بعدد كبير من اللافتات التوعوية والإرشادية المكتوبة بعدة لغات لتوجيه الحجاج وتيسير حركتهم نحو الجبل ومحيطه.

المشهد العام يعكس استعدادًا منظمًا وروحًا عالية من الجاهزية والتنسيق ويعزز الثقة فى قدرة المملكة على إدارة هذا الحشد الإيمانى الضخم بكفاءة عالية وسط أجواء تسودها الروحانية والسلام.

جبل الرحمة بعرفات ينتظر هذا العام الملايين من الحجاج الذين سيقفون عليه مهللين مكبرين رافعين أكفهم للسماء فى واحد من أكثر المشاهد إلهامًا وتأثيرًا فى وجدان الأمة الإسلامية.