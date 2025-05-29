شكرا لقرائتكم خبر عن الأسفلت المطاطى ومراوح الرذاذ تمهد الطريق فى المشاعر المقدسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فى أجواء روحانية مفعمة بالإيمان والتجهيزات المتطورة أجرت جريدة الخليج 365 جولة ميدانية داخل طريق المشاعر الذى جهزته المملكة العربية السعودية خصيصًا للحجاج هذا العام استعدادًا لوقوف عرفات وقد بدا الطريق فى أبهى صورة حيث تم تمهيده بالأسفلت المطاطى المريح لسير الحجاج على الأقدام وهو ما يقلل من الإجهاد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى جانبى الطريق تم تجهيز استراحات فندقية على أعلى مستوى إلى جانب دورات مياه حديثة وأماكن مخصصة للوضوء كما تم زراعة أشجار توفر ظلًا طبيعيًا إضافة إلى تركيب مراوح رذاذ تعمل على تبريد الأجواء وتخفيف تأثير حرارة الشمس على الحجاج خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

ويأتى هذا التطوير المتكامل فى إطار حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسخير كافة الإمكانات لتيسير أداء المناسك فى راحة وأمان.

وفى السياق ذاته تواصل بعثة حج القرعة المصرية جهودها المكثفة فى خدمة حجاج بيت الله الحرام حيث وفرت مخيمات مميزة فى مشعر عرفات تتميز بقربها من مسجد نمرة وتكييفها الكامل لضمان راحة الحجاج أثناء أدائهم الركن الأعظم كما خصصت البعثة فرقًا مدربة للتعامل مع الحالات الإنسانية وتقديم المساعدة الفورية إلى جانب توزيع وجبات جافة وعصائر ومياه باردة لمواجهة الطقس الحار.

كما وفرت البعثة حافلات مكيفة وحديثة لنقل الحجاج بسهولة ويسر بين المشاعر المقدسة وخصصت فرقًا طبية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج والكشف الدورى عليهم إلى جانب وجود علماء من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء لشرح المناسك والإجابة عن الاستفسارات الدينية كما حرصت على توفير مخيمات مجهزة فى مشعر منى ومتابعة مستمرة لضيوف الرحمن من خلال غرفة عمليات مركزية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.

كل هذه الجهود تأتى فى إطار خطة شاملة لتوفير موسم حج استثنائى وآمن يشعر فيه الحاج المصرى بأنه فى قلب الاهتمام والرعاية منذ لحظة وصوله وحتى نهاية المناسك.



الأسفلت المطاطي ومراوح الرذاذ تمهد الطريق بالمشاعر المقدسة (1)



الأسفلت المطاطي ومراوح الرذاذ تمهد الطريق بالمشاعر المقدسة (2)