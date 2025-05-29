شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يتجه لصربيا لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، إلى دولة صربيا ، حيث كان فى استقباله لدى وصوله، السفير باسل صلاح سفير مصر فى العاصمة بلجراد، ونائبه، وكذلك مساعد وزيرة العمل الصربية.

يتضمن برنامج الوزير، غدا الجمعة، لقاءات مع عدد من المسؤولين ذات الصلة بملفات وقضايا العمل، وتنقل الأيدى العاملة، منهم: ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكى وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، وايفيتسا داتشيتش وزير الداخلية الصربي.

تأتى هذه الزيارة للتنسيق والتعاون مع المسؤولين فى دولة صربيا،فى مجالات تنقل الأيدى العاملة، واستعراض جهود الدولة المصرية فى مجالات التدريب المهنى وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل الخارجى،وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية القاهرة والمدربة.