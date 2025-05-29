شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقى الدكتور محمد العريان رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج والان مع تفاصيل الخبر

في إطار زيارته للمملكة المتحدة، التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج وأحد أبرز الرموز الاقتصادية المصرية العالمية، وذلك بمقر الكلية.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف مع الدكتور محمد العريان رؤيته والخطط المستقبلية لتطوير التعليم المصرى وأهم ملامح هذا التطوير، كما تناول اللقاء استعراض جهود وزارة التربية والتعليم في توسيع دائرة التعاون الدولى مع العديد من الدول والمؤسسات العالمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات العالمية فى تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.



وزير التعليم يلتقى الدكتور محمد العريان

وخلال زيارته لكلية كوينز، التقى الوزير بعدد من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج، حيث أجرى نقاشا معهم حول تجاربهم الدراسية بالجامعة، مؤكدا أنهم يمثلون نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج.

وكان الوزير محمد عبد اللطيف قد وقع بالأمس خطاب نوايا مع جامعة كامبريدج، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير تدريس اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمين المصريين، حيث يتيح هذا الاتفاق الإسهام في بناء قدرات معلمى اللغة الإنجليزية، وتطوير مناهجها وأسلوب تدريسها.