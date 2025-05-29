شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأسئلة المتوقعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، يوم 15 يونيو المقبل، يتجه الطلاب إلى تكثيف مراجعتهم النهائية، والتركيز على حل الأسئلة المتوقعة لفهم طبيعة الامتحان وتثبيت المعلومات.

وفي هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” مجموعة مختارة من الأسئلة والتدريبات الاسترشادية فى مادة الجغرافيا، تساعد الطلاب على التدرب على نمط الامتحان والتعرف على أهم المحاور التى تركز عليها الأسئلة.

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وتندرج هذه المراجعة ضمن سلسلة من المراجعات النهائية التى يوفرها ”الخليج 365” فى مختلف المواد الدراسية، بالتعاون مع خبراء التعليم ومعلمي وزارة التربية والتعليم، لتقديم محتوى تدريبى مميز يساهم فى دعم الطلاب وتحسين مستواهم قبل خوض الامتحانات الرسمية.