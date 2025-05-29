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أهم الأسئلة المتوقعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام

الخميس، 29 مايو 2025 03:31 م

مع اقتراب انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، يوم 15 يونيو المقبل، يتجه الطلاب إلى تكثيف مراجعتهم النهائية، والتركيز على حل الأسئلة المتوقعة لفهم طبيعة الامتحان وتثبيت المعلومات.

وفي هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” مجموعة مختارة من الأسئلة والتدريبات الاسترشادية فى مادة الجغرافيا، تساعد الطلاب على التدرب على نمط الامتحان والتعرف على أهم المحاور التى تركز عليها الأسئلة.

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لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

وتندرج هذه المراجعة ضمن سلسلة من المراجعات النهائية التى يوفرها ”الخليج 365” فى مختلف المواد الدراسية، بالتعاون مع خبراء التعليم ومعلمي وزارة التربية والتعليم، لتقديم محتوى تدريبى مميز يساهم فى دعم الطلاب وتحسين مستواهم قبل خوض الامتحانات الرسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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