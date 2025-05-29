شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التموين يتابع استعدادات عيد الأضحى وتوافر المخزون من اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، وذلك لمتابعة خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة خلال فترة العيد، وضمان توافر الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور علاء ناجى الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، ومن جانب الشركة المصرية للحوم والدواجن كل من المهندس عادل رشدى، العضو المنتدب التنفيذى، وعبدالوهاب الساكت، العضو المنتدب الفني.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالى للمخزون الاستراتيجى من اللحوم السودانية الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة، والذى يغطى احتياجات البلاد لمدد وفترات زمنية طويلة، مما يعكس جاهزية الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين خلال موسم عيد الأضحى وما بعده.

كما تم التأكيد على تكثيف ضخ اللحوم السودانية الطازجة واللحوم البلدية والخراف الحيه، والدواجن واللحوم المجمدة، وذلك فى مختلف الشوادر وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بما يضمن توفير خيارات مناسبة للمواطنين من حيث الجودة والسعر، مع أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان توافر كافة السلع الغذائية بالجودة والسعر المناسب، مع تشديد الرقابة على الأسواق.