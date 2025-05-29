الأكاديمية الوطنية تعقد برامج تدريبية لكوادر "القومى لتنظيم الاتصالات" وWE

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فى ضوء سعى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد إلى تعزيز ثقافة النزاهة ونشر الوعى بمخاطر الفساد بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، عقدت الأكاديمية عدد (11) برنامج تدريبى فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والعلوم ذات الصلة لعدد 355 من كوادر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA والشركة المصرية للاتصالات WE خلال الفترة من 13 أبريل حتى 28 مايو 2025 وذلك ضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التى تنظمها الأكاديمية لتدريب 2000 دارس من العاملين بالجهتين على مدار عامى 2025 - 2026.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المبذولة لتطوير القدرات الوظيفية وتأهيل كوادر وطنية قادرة على دعم جهود الإصلاح الإدارى والتنموى بما يضمن بيئة عمل أكثر فاعلية واستدامة فى مواجهة مخاطر الفساد وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.



الأكاديمية الوطنية تعقد برامج تدريبية للكوادر