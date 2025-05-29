شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، بشأن نماذج استجابات المنظومة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لعدد من الحالات الإنسانية في قطاعات مختلفة.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى المواطنين وبذل أقصى جهد ممكن لتقويض أسبابها، مع سرعة الاستجابة للاستغاثات العاجلة وذات الطابع الإنساني والبعد الاجتماعي.

فيما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن استجابات المنظومة السريعة والفعّالة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بحل شكاوى المواطنين وخاصة الشرائح الأولى بالرعاية لتخفيف معاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الشأن ذاته.

وأوضح مدير المنظومة أنه بناء على ما سبق، استجابت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة لعدد من الحالات الطبية والإنسانية العاجلة، مُستعرضًا نماذج من تلك الحالات؛ حيث تتضمن: استغاثة شابة تُعاني منذ الصغر من زيادة مفرطة بالوزن، واستغاثة شاب عانى من تحدب بالعمود الفقري وآخر تعرض لحادث كاد يؤدي لبتر كف يده ويسبب له إعاقة دائمة تحول دون قدرته على إعالة أسرته، ومواطن من ذوي الهمم فقد مصدر رزقه ملتمسًا توفير دراجة بخارية تيسر عليه أنشطة حياته اليومية وتمكنه من تحدي الإعاقة.

وأضاف: تمت الاستجابة لعدد من الحالات الإنسانية الأخرى مثل الاستغاثة الواردة من والد طفل بمحافظة الدقهلية يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وضعف بأطراف الجانب الأيسر من الجسم وقيء مستمر، ملتمسًا توجيهه لمستشفى متخصص لتشخيص الحالة الصحية للطفل وعلاجه. فضلًا عن الاستجابة لاستغاثة من ذوي مواطن بالعقد السادس من العمر يُعاني من نزيف بالمخ وبحاجة لإجراء تدخل جراحي دقيق وعاجل لإنقاذ حياته. وكذا الاستجابة لاستغاثة والد طفلة بمحافظة القاهرة تعاني من ورم بالمخ وبحاجة لإجراء تدخل جراحي.

وتقدم الرفاعي بخالص الشكر والتقدير لوزارتي الصحة والتعليم العالي، على سرعة التفاعل والاستجابة، من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو المستشفيات الجامعية، وكذا مختلف الجهات المرتبطة بالمنظومة، والتي تسهم في الاستجابة لهذه الاستغاثات.

ونوّه مدير المنظومة في تقريره أيضا إلى أن الاستجابات شملت عددًا من الشكاوى والاستغاثات ذات البعد الإنساني والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية؛ حيث استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لاستغاثات مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من المواطنين بلا مأوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن تلك الحالات تلقت دون استثناء استجابة كاملة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ حيث تم اتخاذ اللازم تجاه كل حالة وفقًا لظروفها، وتم الاطمئنان على تلقي كلٍ منها التدخل والرعاية اللازمين.

وفي ختام تقريره، أوضح "الرفاعي" أن تلك النماذج تأتي ضمن الاستجابات المتنوعة والمستمرة التي تحققها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مدار اليوم بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية، حرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية وفي مختلف القطاعات.