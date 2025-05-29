شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يزور ضريح ملكى المغرب الراحلين "محمد الخامس" والحسن الثانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى اليوم الخميس، خلال تواجده بالعاصمة المغربية الرباط ضريح ملكى المملكة المغربية الراحلين الملك "محمد الخامس" والملك "الحسن الثانى".

كما قام الوزير عبد العاطي بالتسجيل في دفتر الزيارات بالضريح.

وفى وقت سابق، تفقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس، مقر السفارة المصرية في الرباط ومكتب ملحقية الدفاع، كما التقى الوزير عبد العاطي بالعاملين بالبعثة والمكاتب الفنية، وتفقد سير العمل بالقسم القنصلي بالسفارة.