شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ الخليج 365 بالفوز بجائزة الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة لجريدة الخليج 365 والزميلين محمد سالمان والسيد زيادة بمناسبة فوزهما بجائزة الإعلام العربى فى فئة الصحافة الاقتصادية، عن التحقيق المتميز حول شبكات النصب في مجال العملات المشفرة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "هذا الفوز يعكس المهنية العالية والجهد الصحفي الرصين في كشف قضايا تمس وعي المجتمع وأمنه الاقتصادى".

الشركة المتحدة تهني الخليج 365

وكتبت صفحة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبروك لـ”الخليج 365” ولكل فريقها… ودائمًا في الصدارة.

وفاز الزميلان السيد زيادة ومحمد سالمان، بـ جائزة دبي للصحافة عن شعبة الصحافة الاقتصادية بموضوع "متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك"، وهو تحقيق حاول فك شفرة عالم بيتكوين وأخواتها عبر 6 مراحل.. البداية بتجربة من شبكة نصب.. واستكشاف وضع مصر والعالم العربي.. وأخيرا استعراض تجربة احترافية".

واستعرض الزميلان من خلال التحقيق تجربة مع "شبكة نصب" تكشف طرق الاحتيال والنصب عبر إنشاء منصات تداول وهمية.. والنتيجة ضحايا يخسرون مبالغ طائلة.

وكشف الزميلان تحليل بيانات حجم السرقات فى عالم العملات المشفرة عالميًا بالمقارنة مع حجم نمو السوق يشير إلى أنها تسير فى طريقها رغم العقبات وكذلك استكشاف وضع المصريين على خريطة هذا العالم ومناقشات القرارات المستقبلية بخصوص دخول المجال يومًا من عدمه.

واستعرض التحقيق دراسة الموقف العربى من العملات المشفرة وتأكيد أستاذ اقتصاد بالجامعة القاسمية أن تجربة الإمارات رائدة وناجحة وتصريحات من خبير أمن معلومات سعودى يؤكد أن المملكة قادرة على أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا.