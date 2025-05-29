شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم أهم النصائح للوقاية من لدغات البعوض أثناء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منظمة الصحة العالمية نصائح هامة للحجاج للوقاية من لدغات البعوض، موضحة، إن لدغات البعوض يمكن أن تنقل أمراض مثل فيروس زيكا وحمى الضنك.



الحماية من الامراض المنقولة بالبعوض

لحماية نفسك من لدغات البعوض أثناء الحج احرص على:

1.ارتدي ملابس الفضفاضة فاتحة اللون فى الحج والتي تغطي معظم جسمك.

2.اغلق الأبواب والنوافذ او استخدم الستائر .

3.استخدم طارد الحشرات على البشرة أو الملابس - ابحث عن منتجات تحتوي على مادة ثُنائيّ إيثيل طُولْواميد (DEET)، ومنفر الحشرات (IR3535)، ومادة الإيكاريدين ، واتبع التعليمات الموجودة على ملصق المادة الطاردة للحشرات بعناية .

