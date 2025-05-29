شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة يعلن الانتهاء الرسمى من البناء لمشروع محطة كوم أمبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج عن الانتهاء الرسمى من جميع مهام البناء لمشروع محطة كوم أمبو بقدرة 500 ميجاوات فى مصر وهى تعد المحطة الأكبر من نوعها فى مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر التى قامت بتشييدها شركة تشاينا إنرجى كونستراكشن، فى خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة المتجددة.

وأضاف السفير في تغريدة علي موقع توتير ( اكس ) اليوم أن مشروع محطة الطاقة الشمسية "كوم أمبو" يتمتع بقدرة توليد تيار مستمر مُركّبة تصل إلى 560 ميجاوات ويضم المشروع أكثر من مليون لوح كهروضوئي، بالإضافة إلى محطة لتعزيز الجهد بقدرة 220 كيلوفولت مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يُوفّر المشروع طاقة كهربائية خضراء نظيفة ومستقرة لما يقرب من256 ألف أسرة مصرية سنويا بعد تشغيله رسميا .

وأكد السفير أن هذه المحطة ستسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 760 ألف طن سنويًا، مما سيُعطي زخما قويا لمصر نحو تحقيق أهداف التنمية الخضراء ضمن "رؤية 2030 " موضحا أن هذا ليس مجرد تنفيذ مشروع للطاقة، بل يمثل أيضا نموذجا للتعاون الصيني المصري من أجل خلق مستقبل أخضر .

ولفت إلي أن الصين ستواصل تفعيل مزاياها الشاملة داخل السلسلة الصناعية بأكملها، والمشاركة بعمق في الاستثمار وبناء الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وطاقة الهيدروجين وحقول توربينات الغاز في مصر بالإضافة إلى المساعدة على تحويل هيكل الطاقة في مصر وترقيته، والسماح لنتائج التعاون بالتألق في حياة المزيد من الأسر المصرية .

