شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى المكسيك يشارك فى حلقة نقاشية برلمانية حول استعادة الآثار من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير عمرو عبد الوارث، سفير مصر لدى المكسيك، والدكتور شعبان عبد الجواد، مدير الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار فى حلقة نقاشية بمجلس الشيوخ المكسيكى تحت عنوان: "مصر والمكسيك – مشاركة التراث الأثرى".

وعُقدت الندوة تحت رعاية النائبة كارولينا فيجيانو أوستريا، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية مع أفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي، والبروفيسور إدواردو ماتوس موكتيزوما، أحد أبرز علماء الآثار في المكسيك، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين مصر والمكسيك في مجال استعادة الآثار من الخارج.

وتناولت الندوة الخبرة المصرية الرائدة في مجال استرداد الآثار، والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، كما ناقشت فرص تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

وتطرق النقاش أيضًا إلى الزخم الذي تشهده مصر حاليًا في مجال علم المصريات، وإبراز عظمة الحضارة المصرية القديمة، لاسيما مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.