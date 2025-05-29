شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن آليات تشخيص جرثومة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إنه للكشف عن وجود جرثومة المعدة يجب إجراء التحاليل والفحوص الطبية الكاملة واللازة للتشخيص الدقيق

وتابعت هيئة الدواء: التحاليل المعملية بتعطي صورة تفصيلية عن الحالة؛ ولابد من أن تكون نتائجها دقيقة.​

وتابعت: من أشهر الأمثلة على التداخل بين الأدوية والتحاليل الطبية؛ الأدوية التى تستخدم كمثبطات لمضخة البروتون (PPI) على تحليل جرثومة المعدة، كذلك استخدام المضادات الحيوية خلال أربعة أسابيع قبل اختبار جرثومة المعدة؛ بيقلل من حساسية اختبار تحليل جرثومة المعدة، وبينتج عنه نتيجة خطأ.​

وتنصح هيئة الدواء المصرية بإيقاف مثبطات مضخة البروتون (PPI) خلال مدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين قبل إجراء اختبار جرثومة المعدة، وإجراء الاختبار بعد أربعة أسابيع على الأقل من آخر استخدام للمضادات الحيوية.​

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وأكدت هيئة الدواء المصرية على ضرورة إخبار مقدم الرعاية الصحية بتاريخك المرضي، وأسماء الأدوية التي تتناولها بشكلٍ دائم، أو متقطع، وللتأكد من مدى تأثيرها على التحاليل والفحوصات المخبرية المطلوب إجراؤها.​