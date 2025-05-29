شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: 600 فرصة عمل فى مشروع محطة الضبعة النووية بمرتب 14 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة بمحافظة مطروح، حيث تم توفير 600 فرصة عمل جديدة على مهنة (حداد مسلح)، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025،ولمدة 3 أيام , والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request/index



وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، فى بيان، أن مواعيد الاختبارات يومى: الثلاثاء والأربعاء الموافق 3 - 4 يونيو 2025 ، وعلى المتقدم إحضار ( البطاقة الشخصية – شهادة قياس مستوى المهارة )، مشيرة إلى أن المزايا المقدمة هي : راتب : 14000 جنيه كل شهر، و 3 وجبات ، والجمعة والسبت عطلة ، وتوفير إقامة، ووسيلة انتقال من وإلى الموقع.