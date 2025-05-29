شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التموين يبحث خطة تطوير منظومة توزيع السلع الغذائية والمنافذ التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير اجتماعًا متابعة خطط تطوير ورفع كفاءة المنافذ التابعة للشركة القابضة المنتشرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة خطة تطوير منظومة توزيع السلع الغذائية والمنافذ التابعة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، بحضور كل من الدكتور أيمن اسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتورة دعاء نبيل، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقال اللواء وليد ابو المجد ان الدكتور شريف فاروق وزير التموين شدد على أهمية التحديث والتطوير الشامل للمنافذ، سواء من حيث الشكل الخارجي اوالتجهيزات الداخلية، وكذلك استخدام النظم الرقمية والتى تيسر تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وسرعة، بالإضافة إلى ضرورة توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكل منفذ لضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شدد اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير على أهمية تدريب وتأهيل العنصر البشري بالمنافذ بما يواكب خطط التطوير المستهدفة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتحقيق تلك الأهداف في أسرع وقت ممكن.

وأكد نائب الوزير خلال الاجتماع على حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيدا بالتعاون المثمر في عدد من المبادرات والمشروعات التي دعمت منظومة التجارة الداخلية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق هذا التعاون للاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وتطوير البنية التحتية التجارية على مستوى الجمهورية.