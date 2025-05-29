شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك: تعاملنا مع نحو 270 ألف شكوى بمعدل إنجاز تجاوز 90% والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن افتتاح المقر الرئيسى الجديد للجهاز بمدينة القاهرة الجديدة يمثل خطوة متقدمة فى تطوير منظومة العمل، من خلال تطبيق الحوكمة والتحول الرقمي فى التعامل مع شكاوى المواطنين، سواء داخل المقر أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.

وأوضح السجينى، خلال مؤتمر صحفى عُقد عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمقر الجديد صباح اليوم الخميس، أن المقر لا يقتصر فقط على تطوير البنية التحتية، بل شهد إدخال تطورات حقيقية فى آليات التعامل مع الشاكين داخل الجهاز، بما يعزز من كفاءة وسرعة الاستجابة ويضمن الحفاظ على حقوق المستهلك.

وأضاف: "هذا المقر ليس نهاية المطاف، بل محطة ضمن خطة طموحة، وهناك أهداف أخرى نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، منها افتتاح مقر جديد فى محافظة الغربية، حيث تجرى حاليًا الأعمال تمهيدًا لافتتاحه رسميًا".

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة فى الأداء، إذ تم التعامل مع نحو 270 ألف شكوى خلال عام وخمسة أشهر فقط، بمعدل إنجاز تجاوز 90%، وهو ما يعكس مدى وعى الجهاز بمشكلات المواطنين وحرصه على معالجتها بفاعلية.

وأكد السجينى، أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التعاون الكامل بين جهاز حماية المستهلك وباقى الأجهزة الرقابية فى الدولة، من أجل الوصول إلى حلول حقيقية لكل المشكلات التى تمس المواطن المصري.