شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: تقليص زمن الاستجابة للشكاوى بتوجيهات من رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تقصير المدى الزمنى لحل الشكاوى يأتى فى مقدمة توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتقليل التدخل البشرى فى عملية استقبال ومتابعة الشكاوى، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمقر الجديد.

وأضاف السجينى، خلال مؤتمر صحفى عُقد عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمقر الجديد صباح اليوم الخميس، أن الجهاز يضم مركزًا متطورًا لتدريب الموظفين ورفع كفاءة العاملين، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأجهزة المثيلة فى الدول الأخرى لتبادل الخبرات ومواكبة أفضل الممارسات العالمية فى حماية المستهلك.

كما شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية مواكبة تطورات التجارة الإلكترونية والتعاملات عن بُعد، مؤكدًا أن الجهاز أولى اهتمامًا خاصًا بهذا الملف من خلال إنشاء وحدة المرصد الإعلامى، التى تتولى مراقبة الإعلانات التجارية على مدار الساعة، خاصة تلك التى تستهدف المستهلكين بمحتوى غير مطابق للمواصفات أو يضللهم.

وقال السجيني: "إحنا بنشتغل على مدار 24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى، عشان نحمى المستهلك من أى محتوى تسويقى ممكن يضره، ونتحرك فورًا لضبط السوق".