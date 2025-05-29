شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك: المقر الجديد نقلة نوعية فى تاريخ الجهاز وتحول نحو الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن افتتاح المقر الجديد للجهاز بمدينة القاهرة الجديدة يمثل نقلة نوعية حقيقية في تاريخ الجهاز، ليس فقط على مستوى المكان، وإنما في طبيعة منظومة العمل نفسها، حيث يشهد الجهاز تحولًا من النمط اليدوي التقليدي إلى نظام حديث يعتمد على الحوكمة والرقمنة واستخدام التكنولوجيا.

وأضاف السجيني، خلال مؤتمر صحفى عُقد عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمقر الجديد صباح اليوم الخميس، أن المقر الجديد يمثل منصة متكاملة لتطوير آليات الرقابة على الأسواق وتلقي شكاوى المواطنين بشكل فوري وفعال.

وأوضح أن الجهاز يقوم بأدوار متعددة تشمل الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتلقي الشكاوى، وهي مهام تشكّل تحديًا مستمرًا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها السوق المصرية. وتابع: "التحدي الأكبر أمام الحكومة هو ضبط السوق، والجهاز الآن يمتلك أدوات حديثة تساعده على القيام بدوره بكفاءة أعلى".

وأشار السجيني إلى أن الجهاز أطلق تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للمستهلكين تقديم الشكاوى من خلال هواتفهم المحمولة بدلًا من الطرق اليدوية التقليدية، وهو ما يضمن سرعة التواصل وسهولة المتابعة. كما تم تفعيل شاشات إلكترونية في المقرات المختلفة، تمكّن المواطنين من تسجيل الشكاوى بشكل لحظي بعد إتمام عمليات الشراء.

وأكد أنه تم ربط النظام الجديد إلكترونيًا بالشركات ومقدمي الخدمات، بحيث تصل الشكوى إلى الطرف المعني في نفس توقيت تقديمها، ما يعزز من سرعة الاستجابة وحل المشكلات في وقت قياسي.