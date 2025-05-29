شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسويات ودية وتدريبات مهنية وندوات للتوعية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت مديريات العمل بالمحافظات سلسلة من الأنشطة الميدانية شملت تسويات ودية لشكاوى العمال، وندوات تثقيفية حول قانون العمل الجديد، ومبادرات للسلامة المهنية، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل لربط الشباب بـ سوق العمل، في ضوء توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتكثيف جهود الحماية والتوعية والتدريب على مستوى الجمهورية.

وتحرك مفتشو العمل استجابة لشكاوى جماعية تقدم بها أكثر من مائة عامل بإحدى المنشآت الصناعية الكبرى بالسويس بشأن مخالفات تتعلق بالإجازات والراحة الأسبوعية والأرباح، وعُقد اجتماع موسع مع مسؤولي المنشأة تم خلاله شرح مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأسفر اللقاء عن اتفاق مبدئي لإجراء تسوية ودية مع مهلة زمنية لتقنين الأوضاع. وأكدت المديرية متابعتها المستمرة لضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق استقرار بيئة العمل.

ونُظمت ندوة موسعة شارك فيها نحو 150 عاملًا وطلاب من المدارس الفندقية، تناولت مستجدات قانون العمل وحرية التنظيم النقابي ومخاطر بيئة العمل في قطاع السياحة.، وأكد مسؤولو المديرية أن هذه الفعاليات تهدف لتوعية العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم بما يسهم في بناء علاقات عمل متوازنة.

وأعلنت مديرية العمل بالإسكندرية، تخريج دفعات جديدة من التدريب المهني، بعدما أتمت مديرية العمل تدريب 59 شابًا وفتاة على مهنتي كهرباء التركيبات وصيانة الأجهزة الإلكترونية، ضمن الوحدات التدريبية المتنقلة التابعة للوزارة. وأكدت المديرية أن التدريب يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب ويعزز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وتم عقد ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان في أحد مواقع العمل بالإسماعيلية، في إطار حملات التوعية بمخاطر الإدمان، حيث نظمت المديرية ندوة للعاملين بأحد المصانع، تضمنت شرح أسباب الإدمان وسبل الوقاية، بالإضافة إلى التعريف بخدمات العلاج المجاني المتاحة. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي الوقائي في بيئات العمل.

وأُقيمت ندوة تخصصية بمديرية العمل بمطروح حول تقييم وتحليل مخاطر بيئة العمل، حضرها عدد من القيادات والعاملين بأحد مواقع الإنتاج البترولي، وركزت على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة للحفاظ على الأرواح وتعزيز الإنتاج.

وانطلقت بالإسماعيلية، دورة تدريبية متخصصة شارك فيها طلاب التعليم الفني لتعزيز مهاراتهم العملية في مجال المساحة، في خطوة تهدف إلى ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل ورفع فرص التشغيل بعد التخرج.

وفى المنيا، نُفذت مبادرة توعوية داخل أحد المصانع بالمحافظة، تطرقت إلى تقييم المخاطر المهنية وأساليب الوقاية والتحقيق في الحوادث، وذلك ضمن جهود الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

كما نظمت المديرية ندوة لأهالي وشباب قرية ريفية لتعريفهم بالخدمات المجانية التي توفرها الوزارة، مثل برامج التدريب، فرص التشغيل، وإصدار شهادات القيد. وجاءت الندوة ضمن خطة الوزارة للتواصل المجتمعي وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماتها.

وناقشت مديرية العمل بالإسماعيلية، مع مسؤولي التعليم الفني وممثلي منشآت القطاع الخاص آليات تنفيذ التدريب العملي للطلاب، بما يتماشى مع احتياجات السوق ويعزز من جاهزية الخريجين لسوق العمل، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة.