شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم خطوات بسيطة لتجنب التعرض للجفاف والعطش خلال الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منظمة الصحة العالمية بعض النصائح لحماية الحجاج خلال رحلتهم لداء مناسك الحج وتجنب التعرض للجفاف والعطش خلال ارتفاع حرارة الجو..



خطوات لحمايتك من الحرارة والجفاف

خطوات بسيطة تحمي نفسك من الحرارة والجفاف:

1.تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء أداء الشعائر – ابحث عن الظل كلما أمكن.

2.اشرب الماء بانتظام، حتى لو كنت لا تشعر بالعطش

3.احرص على زيادة استهلاك السوائل في الطقس الحار أو عند النشاط البدني.

تعرَّف على علامات الجفاف:

- العطش الشديد

- جفاف الفم والجلد

- البول الداكن

– الدوخة أو التعب

إذا ظهرت أعراض الجفاف..

استرح في مكان بارد

اشرب الماء أو محلول معالجة الجفاف الفموي

اطلب المساعدة الطبية إذا استمرت الأعراض

تحدَّث إلى الطبيب بشأن التعديلات المحتملة إذا تناولت أدوية يمكن أن تفاقم الجفاف (مثل مدرات البول) أو تتداخل مع قدرة جسمك على تنظيم درجة الحرارة (التبادل الحراري).