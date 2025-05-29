شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل عدد كبير من السيدات عن شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة لتمكينهم اقتصاديًا، وفي إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المرأة وتحقيق الاستقلال المالي للفئات الأكثر احتياجًا، يواصل قطاع الشؤون الاجتماعية – من خلال الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي – تنفيذ برامج مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة، التي تستهدف نقل المرأة من دائرة الدعم المالي إلى الاكتفاء الذاتي والاستقلال المالي.

تهدف هذه المشروعات إلى توفير فرص عمل حقيقية، وتقديم قروض ميسّرة، وتطوير قدرات المرأة الريفية والحضرية، من خلال تدريبها على مهارات الحياة الأساسية، ومهارات الإنتاج الحرفي والغذائي، وربطها بمبادرات تنموية ومجتمعية.

وتعتبر مشروعات التمكين الاقتصادي، هي قروض ميسّرة تُمنح للسيدات والفتيات، بنسبة مصروفات إدارية لا تتجاوز 5% من إجمالي المبلغ المصروف، ويتم تقديمها على هيئة أصول إنتاجية، لدعم المشروعات الصغيرة المنزلية أو الحرفية، وذلك في مجالات مثل: الإنتاج الغذائي والريفي، الحرف اليدوية والصناعات المنزلية، التدريب على مهارات الحياة والإدارة، مبادرات سكانية وتنموية تستهدف تمكين المرأة.

شروط الحصول على قرض التمكين الاقتصادي:

1. الإقامة: أن تكون المتقدمة مقيمة في المنطقة التي يُنفذ بها المشروع أو في نطاقها الجغرافي.

2. العمر: لا يقل سن المتقدمة عن 18 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا.

3. التعليم: أن تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بفصول محو الأمية.

4. مكان المشروع: وجود مكان مناسب لدى المستفيدة لتأسيس المشروع تتوفر فيه الشروط الفنية الأساسية.

5. الضمان: تقديم ضمان تقبله لجنة البت في المشروعات داخل الوحدة الاجتماعية.

الإجراءات المطلوبة:

تُقدم الطلبات من خلال الوحدات الاجتماعية في المنطقة محل إقامة المستفيدة، ويُشترط حضور التدريبات اللازمة التي تتيحها الوزارة، سواء في المهارات الفنية أو الإدارية، ضمن خطة متكاملة لدعم السيدات على بدء مشروعاتهن.

ويهدف البرنامج، إلى تحقيق التحول من الدعم إلى الإنتاج، ومن الاعتماد إلى الاكتفاء، ضمن استراتيجية شاملة تُعزز من مساهمة المرأة في الاقتصاد المحلي، وتوفر شبكة أمان اجتماعي تنموي تدعم الفئات الأضعف في المجتمع.