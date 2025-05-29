شكرا لقرائتكم خبر عن مراوح ورفع كفاءة مجمع معاهد الشروق الأزهرىة بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، مجمع معاهد الشروق الأزهري، في أول يوم امتحان للصف الثالث الثانوي، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد إبراهيم السيد، المستشار الشرعي بالأزهر الشريف، يرافقه رئيس اللجنة. أكد رئيس الجهاز على توفير سبل الراحة للطلبة، وشدد على إدارة التنمية والأحياء بالاهتمام بالمنطقة لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة، كما أكد رئيس الجهاز على إدارة التنمية تجديد المدخل وعمل يافطة والتدعيم بمراوح حائط لمجمع المعاهد فورا، مشددا علي أهمية وجود إدارة الكهرباء في المنطقة، لضمان توفير الخدمات الأساسية للطلاب.



رئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مجمع معاهد الشروق الأزهري

في نهاية الجولة، قدم المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على جهوده لخدمة أبناءه الطلبة في العلم الأزهري.

كما قدم الشكر للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على تشريفه بمرافقته في جولة تفقدية لمجمع المعاهد بالشروق.

وأكد رئيس الجهاز أن جميع الجهود المبذولة تهدف إلى توفير أفضل الخدمات لأبناءنا الطلاب، لضمان نجاحهم وتفوقهم في مسيرتهم التعليمية.