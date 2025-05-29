شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يرسم 8 رهبان فى درجة الأسقفية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيتم رسامة 8 من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية، لتلبية الاحتياجات الرعوية في الإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة ودير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، كما سيتم تجليس الأنبا إيلاريون الأسقف العام على إيبارشية البحيرة وتوابعها، وذلك بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة.

ومن المقرر أن تقام صلوات عشية الرسامة والتجليس بعد غدٍ السبت 31 مايو والقداس صباح يوم الأحد 1 يونيو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.