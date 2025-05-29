شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسئلة مهمة فى الأحياء لطلاب الثانوية العامة.. أفكار لن يخرج عنها الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب الثانوية العامة، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الأحياء، تساعدهم في مراجعة المادة بشكل مبسط والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي 2024/2025، والتي تنطلق 15 يونيو المقبل.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية 10 أسئلة بنظام (الاختيار من متعدد) وإجاباتها، في مادة الأحياء، يمكن الاستعانة بها أثناء مراجعة المادة وتحقيق أعلى معدلاء أداء، وذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.



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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان )، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 15 يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تسليم خطابات الندب لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين يوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، على أن يتم قبول الاعتذارات، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وفقًا للضوابط واللوائح المنصوص عليها، وذلك خلال أيام 10 و11 و12 يونيو 2025.