شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: نستخدم الذكاء الاصطناعى فى التعليم والتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، أن الابتكار بوابة الصناعات الطبية الوطنية ونحن علماء ولسنا أطباء ويجب أن نعلم ذلك بأنه لن تنهض الصناعة إلا من خلال العلماء، موضحا أن الابتكار والبحث العلمى محور التغيير والتقدم على كافة المستويات منها التصنيفات الدولية والوصول لدرجات متقدمة بهذه التصنيفات.

وأضاف الدكتور حسام صلاح خلال كلمه له بـ المؤتمر العلمي السنوى للكلية المنعقد الآن تحت عنوان "نحو مجتمع طبى مبتكر" أن الكلية تعمل على استخدام الذكاء الاصطناعى فى التعليم والتدريب، مشيراً إلى تطوير اللائحة الدراسية بالكلية لتواكب هذا التطور.

ودعا عميد طب قصر العينى، مجلس الوزراء لاستكمال دعم مشروع تطوير قصر العينى لاستكمال المنظومة الصحية حتى يتم الانتهاء من المشروع مع الاحتفال بمرور 200 عاما على قصر العينى.