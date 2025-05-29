شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يستعرض خطة تطوير شركات المطاحن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، لمتابعة مستجدات خطة التطوير وتحسين كفاءة التشغيل، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور كل من اللواءوليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس محمد الجبالي الرئيس غير التنفيذي لشركة مطاحن شمال القاهرة، والدكتور أحمد العيسوي الرئيس التنفيذي للشركة.

وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الحالية للشركة، وموقف تنفيذ خطة التطوير الشاملة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المطاحن، وسبل تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الجودة والانضباط المؤسسي.

وأكد الدكتور شريف فاروق دعمه الكامل لجميع الجهود المبذولة في تطوير قطاع المطاحن، باعتباره أحد الأركان الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والإدارية، بما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور احمد العيسوى الرئيس التنفيذي للشركة، أهم الأنشطة التي تنفذها الشركة حاليًا، ومنها نشاط الطحن وإنتاج الدقيق، صناعة المكرونة، مراكز التعبئة والتغليف، نشاط إنتاج الخبز، خدمات النقل والتخزين، أنشطة التدريب ورفع كفاءة العاملين، مشروعات الاستثمار العقاري، وكذلك نشاط منافذ البيع بالتجزئة.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، مع مواصلة تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية.