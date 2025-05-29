شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العينى: هيكل تنظيمى واضح لحوكمة التعليم وإدارة المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، إن قصر العيني لم يكن بناء فقط ولكنه كان ابتكارات وبحث وتقصى لنصل لمراحل حديثة فى المنظومة الطبية، موضحا أن قصر العينى شهد تطورا كبيرا واستقدم علماء من كافة ربوع العالم.

وأضاف الدكتور حسام صلاح خلال كلمته بـ المؤتمر السنوى العلمى لكلية طب قصر العينى: الدولة المصرية تشهد نهضة فى كل قطاعات الدولة لنصل الى مستهدف الدولة ورؤية 2030، مستعرضا ما يتم داخل قصر العينى اذ تم دعم مجالات البحث العلمى والمشروعات الابتكارية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، دعم مجالات البحث العلمي والمشروعات الابتكارية التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة، وتقديم المفهوم المعتمد للابتكار في التعليم العالي، بما يساهم في تقديم تعليم ذي جودة عالية، وتمكين الطلاب من امتلاك مجموعة من المهارات والمعارف والخبرات الأكثر ارتباطا بالابتكار، انشاء مركز قصر العيني لدعم البحوث والابتكارات.

وتابع عميد طب قصر العينى: هدفنا تميز الاداء المؤسسى وتنمية موارد الكلية وتميز مهارات الموارد البشرية، ونعمل على تطبيق وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وتحسين الوضع التنافسى للكلية وتطوير الكفاءة العلمية والتعليمية، وتدويل الكلية والحد من تأثير الكوارث والأوبئة .

وأكد الدكتور حسام صلاح على الحوكمة وأهميتها من خلال تعريف الحوكمة وتحقيق الشفافية رضع القرارات لأصحاب المصلحة، والمشاركة لجميع الأطراف، وتم تشكيل هيكل تنظيمى واضح لحوكمة التعليم وتحقيق ضمان الجودة بالإضافة إلى حوكمة ادارة المستشفيات، اذ يتردد علينا حوالى 2.5 مليون مواطن هذا العام، ونعمل على قياس الخدمات المقدمة للجمهور لتقديم الافضل.