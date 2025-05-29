شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء: قصر العينى أقدم مدرسة طبية بالشرق الأوسط ونفخر بالانتماء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ، إن مرور 198 عاماً على تأسيس قصر العينى حدث كبير ، وحضرت منهم حوالى 46 عاما منذ انهاء مرحلة الثانوية والالتحاق بقصر العيني، وهو أقدم مدرسة طبية بمصر والشرق الأوسط، وأثناء هذه الفترة شعرنا بأن هذا المكان نفخر بالانتماء له ومتابعا قصر العينى أصل الطب والعلم فى المنطقة .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته بـ المؤتمر العلمى السنوى لكلية طب قصر العينى المنعقد الان تحت عنوان " نحو مجتمع طبى مبتكر" أن التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى يمثلان المستقبل ويجب أن تكون الريادة لطب قصر العينى فى استخدام التكنولوجيات الحديثة للجامعات المصرية وكذلك الجامعات الدولية، متابعاً جزء كبير من التغيرات الحديثة تتماشى مع فكرة الذكاء الاصطناعى وهناك فجوة تعليمية وخبراتية بالعالم كله .

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الخدمات الصحية المستقبلية تشهد تطور كبير ستكون بعيدة كل البعد عن الخدمات التقليدية، ومصر تعتمد بشكل كبير على كليات الطب لتصدير خريجين مؤهلين لخدمة المجتمع المصرى وقصر العينى قبلة الطب فى المنطقة، ويجب أن نعلم اجيال على مستوى مصر للتعامل فى الابتكار والتعليم الطبى بالشكل الذى نتمناه فى المستقبل.