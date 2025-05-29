شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: مؤتمر طب قصر العينى دعوة صريحة لتشكيل المنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بالدكتور خالد عبد الغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورمحمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي، والوزراء السابقين وكبار المسئولين بالدولة ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات جامعة القاهرة ومعاهدها، والدكتور حسام صلاح مراد - عميد كلية طب قصر العيني وجميع المشاركين بـ المؤتمر العلمى السنوى" نحو مجتمع طبى مبتكر" الذى تنظمه كلية طب قصر العينى.



المؤتمر العلمى السنوى

وقال رئيس جامعة القاهرة: "يسعدني ويشرفني أن أتواجد مع اليوم في هذا الملتقى المميز، الذى يعقد فى رحاب هذا الصرح العملي العريق، كلية طب قصر العيني، أعرق كليات الطب في مصر وافريقيا والشرق الأوسط، والتي كانت ولا تزال نبضاً للعطاء، وضميراً حياً للمهنة السامية، ومهداً للعلم المتجدد.

وتابع: يأتى انعقاد هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحولات كبرى في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، حيث أضحت مفاهيم الجودة والابتكار والتكامل محاور مركزية في صياغة السياسات العامة، وإعادة بناء الإنسان المصري على أسس عصرية، وحسنا فعلت كلية طب قصر العيني، حين اختارت لمؤتمرها هذا العام عنوان: "نحو مجتمع طبي مبتكر"، ليحمل المؤتمر دعوة صريحة لتشكيل المنظومة الصحية على أسس من الإبداع، والتكامل، والمعرفة العابرة للتخصصات، ومواكبة ما يشهده العالم من تحولات طبية وتكنولوجية غير مسبوقة.

وأردف الدكتور سامى عبد الصادق، نحن، في جامعة القاهرة، نُثمن عاليًا دعم الرئيس لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وإيمانه الراسخ بأن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالبناء والإنتاج المادي فحسب، ولكن أيضاً بالبناء والإنتاج الفكري، وأن الدولة القوية هي تلك التي تبني مؤسساتها على أسس معرفية حديثة، وتربط التعليم والبحث بالتنمية، وتستثمر في الإنسان قبل البنيان.