شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 30% من الأبحاث المنشورة دوليا لعلماء مصر يتم تحويلها لمنتجات بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إننا بحاجة للابتكار لخدمة القاعدة الوطنية الصناعية، موضحاً أن التعليم العالي تركز على سياسات الابتكار وكيفية تواجده فى اصل العملية التعليمية وتحويل مفهوم البحث العلمى لابتكار ودعم الاقتصاد الوطنى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال كلمته بـ المؤتمر العلمى السنوى لكلية طب قصر العينى المنعقد الان تحت عنوان " نحو مجتمع طبى مبتكر" أن اكتشفنا أن 30% من الابحاث المنشورة دوليا للباحثين المصريين ونشره فى المجلات الدولية يتم تحويلها لمنتجات اقتصادية بالخارج ونحن امام تحدى ليكون البحث العلمى مرتبط بالابتكار وليس فقط للترقيات.

وتابع وزير التعليم العالي، أن القطاع الطبى ومستشفيات قصر العينى شهد تطور فى التصنيفات الدولية ومنها تصنيفات شنغهاى لدينا 13 جامعة مصرية وتطور فى تصنيف Qs انجاز كبير وحصلت جامعة القاهرة المركز 150 وهو ما يعكس الريادة لجامعة القاهرة لدعم التعليم والبحث العلمى فى مصر والمنطقة وقارة أفريقيا.

واستطرد الدكتور أيمن عاشور أن 25% فى النشر الدولى فى احدى التصنيفات كانت للقطاع الطبى بمنظومة التعليم العالى وكلية طب جامعة القاهرة نشرت أكثر من 9 الاف بحث علمى، وترتيب مصر فى سيماجو 25 على العالم فى البحث العلمى المنشور ولكن نحن امام تحدى لتحويل ذلك إلى منتجات .