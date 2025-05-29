شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخراف الحية للأضاحى بشوادر وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح الخراف الحية والأبقار الحية بالعديد من الشوادر بالمحافظات المختلفة لتوفير الأضاحي للمواطنين، حيث تُطرح الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ 190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.

على جانب أخر استعدت وزارة التجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025 من خلال توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومد الفروع بالمنتجات أول بأول في اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين كذلك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات فرعية بمديريات التموين لمتابعة الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية كما ستتابع غرفة العمليات اللجنة المنوطة بمراقبة الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وأيضا التصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، حيث تنسق الأجهزة الرقابية مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين مع تخصيص خط ساخن لتلقى أي شكاوى حيث تتعامل الأجهزة الرقابية مع الشكوى وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.