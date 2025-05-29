شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه باتخاذ إجراءات احترازية لتحصين أسواق الماشية استعدادا للعيد والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لتحصين أسواق وشوادر الماشية المُقامة لعرض وتلبية حاجات المواطنين من الأضاحي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي ناقش خلاله المحافظ استعدادات مختلف الأجهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وجاءت توجيهات المحافظ لتجنب انتقال أية أمراض في الأسواق والشوادر، التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الماشية قبيل العيد.

وشدّد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تشكيل لجان للمرور الدوري على المجازر لضمان جاهزيتها لاستقبال الأضاحي، ورصد أية حالات لتداول الجلود دون الحصول على التصاريح اللازمة، حفاظًا على البيئة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة لن تتهاون في تنفيذ الإجراءات الوقائية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالإرشادات لضمان سلامة الجميع، مشددًا على أهمية تفعيل الرقابة البيطرية والصحية على كافة أماكن بيع وذبح الأضاحي.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المجازر المقرر فتحها بالمجان للمواطنين هي: مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، ومجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط، ومجزر الصف بالصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح، ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، ومجزر دينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بالكيلو 72، ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوى منطقة ريجوا.