شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: مقابلات شخصية لذوى همم بالإسكندرية للتعيين بشركة لصناعة الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، قد قامت بعقد مقابلات شخصية لذوي همم بالتعاون مع مسئولي مجموعة شركات للصناعات الغذائية، والبدء في اجراءات تعيين من تخطى المقابلات الشخصية وذلك بقاعة المديرية بالديوان العام ، للعمل بأحد كبرى شركات الأغذية بالإسكندرية والتأكد من الحد الأدنى للأجور، والتأمين الاجتماعي، والإجازات، وكافة الحقوق والالتزامات.

وأشارت إلى أن ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين من ذوي الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، والاهتمام بذوي الهمم من خلال تدريبهم وتشغيلهم لدمجهم فى سوق العمل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة واستيفاء النسبة المقررة 5 % من إجمالي العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، أنه تم عقد المقابلات الشخصية لعدد 15من ذوي الهمم، وعقب انتهاء المقابلات الشخصية لمن استوفي كافة الشروط تم التوجه إلي أحدي مقرات الشركة للتعرف علي طبيعة العمل والبدء في تدريبهم قبل التعيين، وأن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين خاصة ذوى الهمم لدمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، ومتابعة فرص التشغيل التي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتشغيل والتي تعدها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة لضمان جديتها ، ومتابعة نتائج ملتقيات التوظيف التي تنفذها المديريات.