شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن مشروع التعاون الفنى اليابانى لشموله 22 منشأة صحية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع ممثلي وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا - JICA" وخبراء مشروع التعاون الفني الياباني، لمتابعة تطورات مشروع "الرعاية المتمركزة حول المريض - PCC"، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تنفيذ المشروع المشترك، الذي يأتي تتويجًا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية، ويعكس عمق الشراكة في المجال الصحي. كما استعرض اللقاء نتائج زيارة الخبراء اليابانيين لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم الاطلاع ميدانيًا على ممارسات تقديم الخدمة الصحية وأوجه التطوير المستمر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المشروع الياباني يمثل فرصة محورية لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وهو إحدى اللبنات الأساسية لدفع جهود الدولة المصرية في الوصول إلى تغطية صحية شاملة لكل المواطنين بمعايير عالمية. مشيرًا إلى أن المشروع يشمل 22 منشأة صحية من مختلف القطاعات (الحكومي، الخاص، الجامعي)، ومن محافظات المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى منشآت في نطاق مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح السبكي أن التعاون الفني يشمل تنفيذ برنامج "توأمة" بين مجمع الإسماعيلية الطبي وأحد كبرى المستشفيات اليابانية، كنموذج أولي يُحتذى به في نقل وتوطين الخبرات اليابانية المتقدمة في مجال الرعاية المتمركزة حول المريض. ويُعد مجمع الإسماعيلية الطبي نموذجًا مثاليًا لهذا التعاون، حيث يتمتع بامتيازات عدة، من بينها حصوله على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" المعترف به دوليًا من منظمة "الإسكوا"، إلى جانب حصوله على الاعتماد الدولي "JCI" لجودة الرعاية الصحية.

وأشار السبكي إلى أن المشروع سيمتد على مدار ثلاث سنوات حتى عام 2027، ويهدف إلى إعداد وتدريب كوادر صحية مؤهلة من مختلف الهيئات الصحية، قادرة على نشر ثقافة "الرعاية المتمركزة حول المريض" وتطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب تطوير أدلة العمل ومناهج التعلم الإلكتروني للعاملين بالمجال الصحي. وكشف عن إيفاد 20 متدربًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى اليابان في أبريل المقبل ضمن مراحل تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن التعاون مع "جايكا" يُعد خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أهداف الدولة وهيئة الرعاية الصحية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الشاملة. مضيفًا أن الهيئة تقدم الدعم الكامل لنجاح المشروع وتنفيذه وفق الجدول الزمني المحدد، معربًا عن ثقته في تحقيق قصص نجاح جديدة تُضاف إلى سجل الشراكات الدولية المثمرة للهيئة.

من جانبهم، أعرب ممثلو وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" عن اعتزازهم بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأشادوا بجودة التنفيذ، والنهج الابتكاري المتبع في تطبيق مبادئ الرعاية المتمركزة حول المريض، مؤكدين تطلعهم إلى تحقيق نماذج نجاح مشتركة تسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر ونقل الخبرات اليابانية بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة المصرية في قطاع الصحة.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كلٌّ من: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ونائب مدير مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض، والدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة مروة طه، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى وتأكيد الجودة، والدكتور محمد بدر، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية.

كما حضر من ممثلي مشروع الرعاية المتمركزة حول المريض كلٌّ من: الدكتورة مي أبوالفتوح، مدير المشروع، ومياتو موتو، المستشار الرئيسي للمشروع، وإواكي، خبير المشروع، والدكتور عمار موسى، كبير الفنيين بالمشروع، والدكتورة منال مسلم، كبير الإداريين بالمشروع، والدكتورة إنجي سليمان، عضو بالمشروع، والدكتورة رحاب السيد، عضو بالمشروع، وأحمد سمير، المشرف العام على الأعمال الداخلية بالإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة.

وحضر من مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) – مصر، الدكتور أحمد الجيزي، مسئول برامج الصحة بالوكالة في مصر، كما شاركت في اللقاء عبر تقنية الزووم الدكتورة إيتو تانومي، ممثلة جايكا.