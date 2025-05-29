شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 73% من الطلاب الوافدين بمصر يدرسون بكليات الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن فى عام 2027 سننظم احتفالية عالمية بمناسبة مرور 200 عاما على انشاء قصر العينى، موضحا أن جامعة القاهرة ، موضحا ومستشفيات قصر العينى تقدمت فى استخدامات الذكاء الاصطناعى والروبوت الجراحى والتطور الجديد فى مجال جراحة الباطنة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بـ المؤتمر العلمى السنوى لكلية طب قصر العينى ، أن ابرز الانجازات التى تمت انطلاق البرنامج الفرنسى بكلية طب قصر العينى ، وشرفنا جميعاً بزيارة الرئيس ماكرون لجامعة القاهرة وشاهدنا توقيع حوالى 42 برتوكول دولى منهم 30 برنامج بين مصر والجامعات الفرنسية ونفخر أن جامعة القاهرة تقدم برنامج الطب باللغة الفرنسية ونتوجه مع خدمة الهدف الرئيس فى التعليم ان تكون مصر ذات الريادة بالمنطقة وجذب الوافدين للدراسة فى مصر ووصلنا اخر عام ان هناك حوالى 150 الف طالب وافد فى مصر ولكننا امام تحدى أن اغلب طلاب أفريقيا لا يحضرون للدراسة فى مصر وتم انشاء الجامعة الفرنسية الجديدة وبرامج الكليات بالجامعات خاصة وأن 73% من الطلاب الوافدين فى مصر يدرسون الطب.