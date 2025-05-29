شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البنية التحتية التشادى يزور محطة العاصمة للقطار السريع ويستقل الـLRT والان مع تفاصيل الخبر

زار أمير إدريس، وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد، محطة العاصمة التابعة لمشروع القطار الكهربائي السريع، ومحطة عدلي منصور المركزية التبادلية، كما استقل القطار الكهربائى الخفيف من محطة عدلى منصور.

وخلال الزيارة، استعرضت الهيئة القومية للأنفاق جهودها في تطوير مشروعات النقل الذكي المستدام، التي تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعكس رؤية الدولة في تقديم وسائل نقل عصرية وآمنة تراعي احتياجات المواطن وتخدم الأجيال القادمة.

كان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التقى أمير إدريس وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق بجمهورية تشاد، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قوة العلاقات التي تربط بين الجانبين والى سعادته بالمشاركة في فعاليات المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية، الذي عُقد في العاصمة التشادية إنجامينا خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، بمشاركة مصرية رفيعة المستوى، معربا عن شكره وتقديره للحكومة والشعب التشادي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد المصرى خلال مشاركته بالمنتدى.

وتم مناقشة أخر المستجدات الخاصة بمشروع الطريق البري مصر وتشاد (العوينات /إنجامينا بجول 2600 كم ) حيث أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل إلى أن مصر تولى أهمية قصوى لهذا المشروع الذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، مؤكدا على العزم على تذليل كافة التحديات لتنفيذ هذا المشروع الطموح إيمانًا من مصر بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة، كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم المختلفة والالبان والجلود المختلفة خاصة مع تتمتع به تشاد من ثروة حيوانية هائلة.



استقلال القطار الخفيف



رحلة بالقطار



زيارة محطة عدلي منصور